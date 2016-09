Côte d'Argent : le programme du week-end

Fédérale 1 : Alors que le Stade Langonnais recevra Nantes dimanche (15h30), les Saint-Médardais seront même jour, même heure, à Bagnères. Les Rouge et Blanc, minés par les absences, seront clairement menacés par un promu qui a certes perdu ses deux premiers rendez-vous mais qui a un fort potentiel. Les banlieusards, de leur côté, ne seront pas favoris dans les Pyrénées mais c’est une situation que leur staff affectionne.

Fédérale 2 : Les trois représentants du comité auront des destins distincts. Les Sallois seront les seuls à recevoir et ce sera Fleurance et ses anciens pensionnaires du Top 14. La victoire est pourtant nécessaire pour le promu qui pour l’heure n’y arrive pas. Lormont sera à l’Isle Jourdain, un déplacement qui ne ressemble pas à une partie de plaisir. Dans le même temps, le choc de la journée se déroulera à Orthez ou le second recevra le leader du RCBA. L’équipe du Bassin ira se jauger en Béarn et le rendez-vous promet un bon gros duel.

Fédérale 3 : En poule 14, Floirac se déplace à Beaumont de Lomagne avec indiscutablement un coup à jouer. Il faudra le vouloir fortement. De leur côté, ce samedi (19h), les Bazadais doivent se remettre la tête à l’endroit après leurs deux lourdes défaites. Ils reçoivent Fumel et ce ne sera pas simple du tout. En poule 15, nos Landais jouent à domicile. Les Villeneuvois reçoivent Saint-Paul Sports et Rion-des-Landes accueille Larressore. Dans les deux cas, une rencontre a priori pas facile à appréhender. Enfin poule 16, le Stade Foyen va défier Surgères, l’un des favoris de cette poule, et ce sera un déplacement très délicat mais une belle occasion de juger de la progression constante de l’équipe. Les Mérignacais seront à domicile et c’est la formation de Nontron qui se présentera, une équipe qui a largement disposé de Belvès la semaine dernière. Attention danger pour les banlieusards. Enfin les Blayais seront samedi soir à Barbezieux pour le duel des promus et des mal classés.