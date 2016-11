Côte d'Argent - Fédérale : les chocs de la 9e journée

Fédérale 1

Ce dimanche, nos clubs du comité Côte d’Argent n’auront pas la tâche aisée lors de cette 9e journée de Fédérale 1. Saint-Médard et Langon affrontent respectivement le leader et son dauphin. Après leur défaite à Langon, les Poudriers reçoivent les Normands avec bon nombre d’absents. “On fait le dos rond”, résume le coach Patrick Vergé, en attendant de récupérer du monde. De leur côté, les Langonnais jouent à Oloron, sur la pelouse de Saint-Pée où aucune équipe n’a réussi à s’imposer depuis le début de saison. Seul Bagnères a réussi à les tenir les Béarnais en échec sur leur terrain (28-28). “On verra si la victoire dans le derby a été un déclic, se projette Olivier Campan, le coach stadiste. Au-delà du résultat, on regardera l’état d’esprit des joueurs.” Car la victoire semble une mission presque impossible vu la première moitié de saison d’Oloron.

Fédérale 2

La 9e journée de Fédérale 2 offre un beau derby dans la poule 8. Evidemment, Salles-Lormont n’évoque pas la même rivalité que Salles-RCBA mais l’opposition entre les deux équipes devrait être intéressante. Alors que Lormont ne voyage pas bien cette saison, les Sallois ont repris du poil de la bête depuis quelques journées et auront à cœur de le démontrer devant leur public. Les pronostics voudraient que l’US Salles s’impose, mais la réalité du terrain est parfois tout autre… De son côté, le RCBA se déplace à Hagetmau avec la ferme intention de glaner un septième succès pour basculer à mi-championnat en tête de sa poule.

Fédérale 3

Dans la poule 14, nos deux représentants de Côte d’Argent ne vont pas vivre un dimanche tranquille. Sur la pelouse du RC Montauban, Floirac ne se fait guère d’illusions. Les Tarn-et-Garonnais n’ont connu que la victoire cette saison et sont complètement étalés dans leur fauteuil de leader. A Castagnolles, l’US Bazas a plus de chances de succès face à une équipe de Négrepelisse, qui monte en puissance. En atteste leur victoire face au deuxième, le FCTT, qui leur permet de monter sur le podium. Dans la poule 15, Villeneuve-de-Marsan est en grande difficulté et doit saisir sa chance sur la pelouse de Bizanos, face à un candidat au maintien. Après trois victoires d’affilée, Rion-des-Landes a moins de pression avec un déplacement chez l’avant-dernier Nogaro où les Landais peuvent espérer prendre au minimum un point. Voire plus… Enfin, dans la poule 16, Mérignac espère s’éloigner de la zone rouge avec la réception du dernier Blaye. Les Nord-Girondins ont autant besoin de points mais le rapport de force penche plutôt en faveur des locaux. Et à domicile, les supporters foyens attendent une réaction face à Gourdon, après la défaite contre Périgueux puis Barbezieux-Jonzac.