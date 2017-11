Contrôles des poids lourds : 239 infractions relevées

Une opération coordonnée de contrôle des poids lourds sur l’axe Atlantique a été mise en place mardi 14 novembre, à la demande du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Pierre Dartout, en lien avec les préfets des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vienne.

Plus de 180 personnels (policiers, gendarmes, CRS, agents de la Dreal et des douanes) étaient mobilisés pour contrôler le respect du code de la route, les comportements dangereux (vitesse, inter-distances) et l’état des véhicules.

84 infractions au code de la route

Au total, sur les six départements, 353 poids lourds ont été contrôlés et 239 infractions ont été relevées dont :