Le sort du géant croate est réglé. Après discussion et négociations sur les indemnités de rupture de contrat, Franko Kastropil a signé sa lettre de démission. Depuis ce vendredi matin, le GAB s’est délesté d’un poids en moins. Cette issue était prévisible après son arrivée précipitée… à la veille du derby contre Marmande. Match où il n’aura d’ailleurs fait qu’une courte apparition, il est vrai avec deux entraînements dans les jambes. Si son cursus avait de quoi donner lieu à une “assurance presque sans risque”, dans la réalité, ce fut tout autrement. Visiblement, son état de forme, précaire, a été décelé très vite, dès qu’il a mis les deux pieds sur le parquet meilhanais.

30 minutes de jeu à tout péter

Un mois, c’est la période d’acclimatation et d’observation, qui fut accordée à Franko Kastropil. Remplaçant au pied levé l’Américain Rochford, reparti sous d’autres cieux, le géant croate (2,12 m) n’a pas du tout convaincu, ni, en premier lieu, le coach Fayssal Rhennam, ni, en second lieu, la direction du GAB, renonçant à le garder plus longtemps.

Peu utilisé (environ 30 minutes en 4 matches, coupe de France comprise), l’ancien joueur d’Euroligue cirait le banc ou était tout simplement écarté du groupe. La période de réflexion s’est écoulée: les dirigeants ont tranché dans le vif, à la suite d’une dernière entrevue dans la semaine.

Un joueur à l’essai

La séparation était inéluctable. Naturellement, il s’agissait d’en sortir sans y laisser trop de plume, financièrement. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente. A 13 jours de la clôture des mutations (dernier délai: 30 novembre), le GAB se donne un peu de temps pour se retourner, dénicher un poste 5, plus conforme au style de jeu de l’équipe. Autrement dit, une recrue considérée en tant que telle, dont la valeur sportive ne fait aucun doute.

“Nous cherchons un joueur performant, en forme immédiatement. Une plus-value pour le groupe”, concède Éric Chambaudet. Un joueur ayant ce profil est à l’essai pendant ces trois jours. “Ça peut être lui comme un autre.”

Par rapport à son objectif, le GAB a pris du retard, totalisant trois échecs en huit journées. “On ne va pas s’exciter. Le marché propose encore des joueurs libres, des étrangers.”

Compte tenu du délai imparti, ce sera a priori un joueur évoluant sous licence de la communauté européenne.