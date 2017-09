CONSO. Eau en bouteille : avez-vous confiance ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

A partir de son étude barométrique annuelle réalisée sur la consommation d’eau en France, le cabinet BVA révèle que près de 9 Français sur 10 ont une bonne opinion de l’eau plate en bouteille. Avec 4 personnes sur 10 qui en boivent régulièrement, la consommation est même en progression.

Il semble d’ailleurs que les Français aient raison de faire confiance à leur eau en bouteille. En effet, la Chambre syndicale des eaux minérales rapporte, de son côté, les résultats d’une autre étude, celle-ci réalisée par un laboratoire de l’unité mixte de recherche du CNRS et de l’université de Bordeaux.

40 marques d’eau plate analysées

Pour cette étude scientifique, les eaux minérales naturelles et les eaux de sources de 40 marques différentes ont fait l’objet de plus de 13 000 analyses. La feuille de route des chercheurs ? Vérifier que 330 molécules indésirables (résidus de médicaments, d’hormones, de pesticides, de polluants…) sont absentes des eaux en bouteille. Et pour asseoir leurs résultats, les chercheurs ont travaillé sur des eaux déjà embouteillées, telles que les Français les consomment au quotidien.

Ces analyses, effectuées au nanogramme près, n’ont relevé aucune trace de médicaments, d’hormones et de phtalate. De même, tous les échantillons étudiés sont conformes à la réglementation en vigueur en matière de pesticides. Les seuils constatés seraient même deux fois plus bas que les limites réglementaires.

D’où provient l’eau en bouteille ?

Autant de résultats qui ne peuvent qu’inciter les Français à avoir confiance dans leurs eaux minérales et eaux de sources. Pour autant, si la confiance est installée, ils sont 30 % environ à ne pas savoir que les eaux en bouteille ne contiennent pas de résidus divers. Tout comme ils sont 23 % à penser que l’eau en bouteille provient d’un lac.

La Chambre syndicale des eaux minérales profite donc de l’annonce de ces différents résultats pour rappeler que “les eaux minérales naturelles et les eaux de sources sont toutes les deux d’origine souterraine, naturellement protégées par leur situation géographique et par les gisements rocheux qu’elles traversent. Elles ne subissent aucun traitement de désinfection”. Et de poursuivre : “les professionnels des eaux minérales naturelles et des eaux de sources ont mis en place de nombreuses mesures pour préserver les aquifères de toute pollution humaine”.

