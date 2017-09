CONSO. Cette semaine, un menu 100% vegan

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Salade de quinoa, tofu et courgette

Pour 4 personnes : 250 g de quinoa, 200 g de tofu, 2 tomates, 1 courgette, 20 ml d’huile de sésame, 200 ml de sauce soja, 100 ml de jus de citron, 1 botte de coriandre, 250 g de graines de sésame.

Égoutter le tofu et le couper en cubes. Le mettre en marinade avec l’huile de sésame, la sauce soja et le jus de citron. Couvrir ensuite d’un film et réserver au frais pendant 2h.

Laver et éplucher la courgette puis la couper en dés. Laver les tomates et les couper en dés. Rincer ensuite le quinoa, le verser dans deux fois son volume d’eau et porter à ébullition. Puis, baisser le feu et laisser mijoter en remuant de temps en temps (cuisson de 12 minutes environ), en ajoutant les dés de courgettes 5 minutes avant la fin de la cuisson. Égoutter si besoin.

Faire chauffer une poêle, verser les cubes de tofu avec un peu de marinade et faire dorer en remuant constamment. Ajouter le reste de la marinade, laisser cuire 2 minutes puis ajouter la préparation précédente. Mélanger et décorer avec la coriandre ciselée.

Astuces et conseils : cette préparation peut être consommée tiède ou froide. Avec quelques graines

torréfiées ou germées, vous obtiendrez une salade tonique et croquante.

Une recette éditée par naturéO.

Haché végétal, brochette de légumes du soleil au romarin, crème à la tomate confite et aux olives

Pour 6 personnes : 6 hachés végétaux Bjorg, 1 courgette, 6 minis pâtissons jaunes, 6 minis pâtissons verts, 1 aubergine, 1 botte de romarin séché, Sel, poivre, huile d’olive. Sauce : 200 g de fromage blanc, 20 g d’olives noires taillées en petits cubes, 50 g de tomates confites taillées en deux, 1/4 de botte de persil haché, sel, poivre.

Nettoyer puis tailler en cubes de 3 cm environ l’aubergine et la courgette. Nettoyer puis tailler en deux les pâtissons. Réaliser les brochettes en prélevant des branches de romarin. Venir piquer les

aubergines et les courgettes sur une branche, intercaler les pâtissons sur une seconde branche. Déposer les brochettes sur une plaque de four, les arroser d’huile d’olive et assaisonner de sel et poivre. Cuire les brochettes au four à 200°C pendant 10 à 12 minutes environ.

Réaliser la sauce en mélangeant délicatement les ingrédients dans un bol pour ne pas liquéfier le fromage blanc. Assaisonner de sel et poivre.

Faire revenir les hachés végétaux dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive. Laisser colorer quelques minutes sur chaque face.

Nuggets végétariens, frites de patate douce et mayonnaise végétale

Pour 6 personnes : 24 nuggets végétariens Bjorg, 500 g de patate douce, sel, poivre, huile d’olive. Mayonnaise : 100 ml de boisson soja nature, 50 ml d’huile colza-olive, ½ botte de persil plat, 1 gousse d’ail, 1 filet de jus de citron, sel, poivre.

Éplucher puis nettoyer les patates douces, tailler des frites de 1 cm de côté environ. Les placer sur une plaque de four avec de l’huile d’olive, du sel et du poivre. Cuire les frites au four à 180°C pendant 15 minutes environ, les retirer sur un papier absorbant et les saupoudrer légèrement de sel.

Pour la mayonnaise, laver le persil, peler la gousse d’ail et les hacher grossièrement. Les placer dans le bol d’un blender avec la boisson soja, l’huile et quelques pincées de sel. Mixer 20 secondes et ajouter quelques gouttes de citron. Le mélange auparavant liquide prend une consistance crémeuse grâce à l’acidité du citron, arrêter alors de mixer. Placer la mayonnaise dans des ramequins.

Faire revenir les nuggets dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive. Laisser colorer quelques minutes sur chaque face.

Soupe de fraises menthe gingembre

Pour 8 personnes : 1 kg de fraises, 2 kg de citrons verts, 1 botte de menthe fraîche, gingembre, sucre.

Laver et couper 250 g de fraises en petits cubes et réserver. Peler et presser le gingembre. Mixer les fraises, le jus de citron vert, la menthe fraîche et le gingembre. Verser dans les coupes avec les petits cubes de fraises puis décorer avec les sommités de menthe.

Astuces et conseils : vous pouvez mélanger des fruits, comme la rhubarbe cuite, ou utiliser des fruits de saison.

Une recette éditée par naturéO.

APEI-Actualités

Crédits des visuels :

Salade de quinoa, tofu et courgette : ©Shutterstock/naturéO

Hâché végétal et brochettes de légumes : ©Bjorg

Nuggets végétariens : ©Bjorg

Soupe de fraises menthe gingembre : ©Fotolia/naturéO