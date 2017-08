CONSO. Caves à vin : un bon investissement ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est un investissement mais il en vaut la peine en fonction de votre consommation de vin et du budget que vous lui allouez au long de l’année. Si vous êtes un passionné, amateur de grands crus ou un amateur aguerri qui achète son vin chez le caviste ou dans les domaines, une cave à vin vaut le coup dans l’hypothèse où vous n’avez pas de cave voûtée ou une pièce fraîche toute l’année.

La solution ? Les armoires à vin ou caves de vieillissement qui recréent les conditions de conservation d’une cave à vin naturelle dans votre habitat.

Différencier cave de vieillissement et cave de service

Avec une température constante autour de 12°, elles amènent les bouteilles à leur apogée en s’adaptant logistiquement et climatiquement à l’environnement extérieur (contrairement aux caves de service, destinées à les mettre à température avant consommation).

La concurrence est de plus en plus forte sur ce marché, entre les marques traditionnelles et les enseignes d’électroménager. Ces dernières ne proposent souvent que des caves de service mais quelques-unes fabriquent des armoires de vieillissement de qualité, à des prix souvent très compétitifs.

Difficile pour l’acheteur de faire un choix. Car les dimensions, la capacité de stockage ou encore la consommation électrique sont autant de critères qui entrent en ligne de compte lorsque l’on envisage d’acquérir une cave à vin.

Vérifier température et hygrométrie

Dans tous les cas, une bonne cave de vieillissement répond à ces deux caractéristiques : une seule température d’environ 12°C (+/- 2°) et une hygrométrie supérieure à 60 %. Il importe aussi beaucoup que les parois internes soient en métal. La qualité de l’hygrométrie en dépend.

Tous les budgets sont visés, de 100 à 5 000 euros. Le choix dépend aussi et surtout de la capacité de stockage. Plus c’est gros, plus c’est cher. Pour une cave pouvant accueillir environ 150 bouteilles, comptez en moyenne 600 euros dans le circuit professionnel.

Vérifiez aussi, avant l’achat, la consommation énergétique et le niveau de décibels car ces appareils ont tendance à être bruyants.

Cet achat, qui reste un achat plaisir, vaut la peine si vous avez à cœur de vous offrir de bonnes bouteilles.

APEI-Actualités. M.-C. A.

Crédits des visuels :

Cave à vin 1 : ©Illustrez-vous – stock.adobe.com

Cave à vin 2 : ©Pictures news – stock.adobe.com