Préchac Confitures Gondolo : 10 ans de saveurs

Pour le dixième anniversaire de son atelier artisanal de confitures, Sandrine Gondolo peut se réjouir : que de chemin parcouru ! Aujourd’hui, Sandrine travaille avec plusieurs chefs étoilés, en France et à l’étranger avec la Chine et les USA.

Parfois je mets huit mois pour trouver le goût que je cherche. Plus qu’un don, c’est le travail qui compte

Le succès n’aveugle pas notre confiturière car elle continue d’ouvrir les portes de son atelier au public et de vendre ses pots de confiture aux habitants de Gironde. « Je suis artisan citoyen et je travaille pour la transmission. Cela fait 10 ans et j’ai toujours l’impression de commencer, malgré le matériel qui s’est un peu sophistiqué, ma fabrication reste artisanale. Parfois je mets huit mois pour trouver le goût que je cherche. Plus qu’un don, c’est le travail qui compte! »

Sandrine travaille avec une méthode particulière, qui lui est propre, au bain-marie et à la vapeur douce, pour ne pas choquer le fruit et conserver toutes ses vertus nutritionnelles.

Un gros contrat en vue

Aujourd’hui, l’atelier cartonne et embauche des saisonniers. Cette année, deux emplois ont ainsi été créés. « On est sur les rangs pour devenir maître-artisan, c’est stimulant. »

L’entreprise fait également quelques salons prestigieux dédiés à la gastronomie de luxe. Aujourd’hui, elle est en passe de décrocher un contrat avec une très grande entreprise française mais chut, c’est encore confidentiel !

Gondolo confitures et gourmandises. Contact : 05.56.65.21.33 ou www.confitures-gondolo.com

La version intégrale de notre article dans Le Républicain du 29 septembre ou à télécharger ici.