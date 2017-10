Le but ? S’enrichir, tout simplement. Et quasiment gratuitement, car si l’adhésion à l’association est obligatoire pour pouvoir assister aux conférences (10€ l’année), l’entrée est ensuite libre, à chaque fois. Manière de populariser encore ces interventions de qualité.

Plus ouverte

Premier rendez-vous, donc, le 18 octobre, avec une soirée sur l’Europe animée par Yvonne Drolshagen. Elle fera office de lancement d’une série de 10 conférences proposées sous la houlette d’une association renouvelée. Cédric Bourniquel préside aujourd’hui l’équipe, lui qui a fait partie des membres fondateurs comme d’autres fidèles. Il prend ainsi la succession d’Alexandre Freschi, élu député en juin dernier, et tout en respectant la philosophie de l’Upop, compte bien participer au « nouveau souffle » que souligne Anne Mahieu, elle aussi membre fondateur. « Chaque année, nous comptons entre 150 et 200 adhérents. Et nous allons profiter du renouvellement du bureau pour ouvrir notre modèle associatif : nous allons donc lancer un appel aux auditeurs pour qu’ils intègrent le conseil d’administration. Ils pourront ainsi donner leur avis et, à terme, prendre une part plus importance dans la gouvernance de l’Upop » prévoit Cédric Bourniquel. Qui peut aussi se réjouir d’une « mobilisation forte, et durable, du public, là aussi depuis les débuts. Chaque conférence accueille au minimum 80 personnes ». Mais dans l’amphithéâtre de la Cité de la formation professionnelle, les auditeurs peuvent être encore plus nombreux ! Alors, cette année, « le programme est assez éclectique, avec des personnalités invitées qui ont toutes un point commun : elles sont engagées. D’où le thème général : s’engager… regards croisés ». Lors de cette saison 2017/2018, à l’Upop, on parlera effectivement d’Europe, d’économie, de cinéma, de liberté, de journalisme mais aussi, par exemple, d’orthographe !

Le programme de la saison 2017/2018

18 octobre, 18h30: «Europe, plaidoyer d’un nouveau genre», par Yvonne Drolshagen, Européenne engagée et militante associative, présidente du Mouvement Européen 47.

15 novembre, 18h30: «Pas de fatalité avec les fautes d’orthographe!», par Anne-Marie Gaignard, pédagogue et auteure française.

22 novembre, 18h30: «L’économie sociale et solidaire, une autre économie?» par Anne Marie Alcolea Bureth, maître de conférence associé à l’université de Perpignan, docteure en économie.

13 décembre, 18h30: « La coresponsabilité pour les transitions sociales et écologiques», par Julie Chabaud, responsable de la mission Agenda 21 au Conseil départemental de la Gironde, titulaire d’un doctorat CIFRE à Sciences Po Bordeaux, DESS psychologie sociale.

17 janvier 2018, 18h30: «L’engagement « pour », l’engagement « contre » », par Céline Piot, docteure en histoire contemporaine, professeure d’histoire géographie, enseignante à l’ESPE de Mont-de-Marsan, élue de Mont-de-Marsan.

7 février, 18h30, au cinéma Plaza: «Des dettes pour salaire», par Guy Chapouillé, enseignant puis co-directeur du département cinéma de l’Université de Vincennes-Paris VIII, fondateur et directeur de l’école supérieure de l’audiovisuel de Toulouse II, réalisateur.

7 mars, 18h30: «Le cinéma: un engagement politique et poétique?», par Philippe Stellati, enseignant puis détaché à la Ligue de l’enseignement depuis 1995 en qualité de délégué culture, directeur du CREI 47.

21 mars, 18h30: «S’engager pour une vie digne» par Ingrid Westercamp, philosophe, écrivain, formatrice à l’ADES.

4 avril, 18h30: «La liberté de s’associer», par Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement, président du Forum civique européen er de Civil Society Europ.