Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, les archives municipales de Marmande proposent une conférence qui aura pour thème “les services de santé en Marmandais pendant la Grande Guerre”, demain, mercredi 7 juin à 18h.

Cette séance sera animée par le docteur Marc Heib, administrateur de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen.

Il abordera le désarroi du service de santé au début du conflit dépassé par le nombre des blessés, et la nouveauté des blessures, et sa réorganisation après six mois d’hécatombe. Parmi les autres points abordés, l’accueil des blessés dans l’arrondissement de Marmande et les progrès engendrés pour la médecine.

Entrée libre, mercredi 7 juin à 18h, à la Maison de la mémoire de Marmande (rue du Palais).