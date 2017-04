Jean-Marie Lespinasse, jardinier et chercheur, animera vendredi 21 avril à 19h, à la salle des fêtes de Saint-Michel-de-Rieufret, un apéro-conférence sur la réalisation d’un potager naturel.

Jean-Marie Lespinasse présente le bilan de cette expérience unique et finalement couronnée de succès : manger les légumes de son jardin, sans retourner la terre, sans aucun produit chimique et en améliorant la vie du sol.

Respect de la biologie du sol

Il cultive son jardin depuis plus de 40 ans dans le respect du fonctionnement originel de la biologie du sol.

A force d’observations, d’expérimentations et de réflexion, il est arrivé à cultiver avec succès un potager productif et totalement naturel, sans apport d’engrais, sans pesticide ni herbicide. Le livre qu’il nous présente, Le Jardin naturel est le fruit de cette longue expérience.

Publié pour la première fois en 2006 et réédité deux fois depuis, il est devenu l’ouvrage de référence pour de nombreux jardiniers.

Tourin bio

Le pari : mieux connaître les plantes, leurs capacités naturelles à se nourrir et à se protéger, comprendre les associations répulsives qui désorientent ou indisposent les parasites, améliorer la gestion de l’eau et stimuler la vie du sol en utilisant le vermicompost et le bois rameaux fragmentés (BRF).

Jean-Marie Lespinasse a œuvré à l’INRA de Bordeaux de 1962 à 2000 à la création variétale de pommiers, à l’étude des types de fructification et à la mise en place de modes de conduite pour cette espèce.

Un tourin bio sera dégusté pendant la séance de dédicaces, à l’issue de la rencontre.

Apéro-conférence vendredi 21 avril à 19h, à la salle des fêtes de Saint-Michel-de-Rieufret. Entrée gratuite. Contact: 05.56.62.52.25.