L’association UTL Arts et Découvertes de la Vallée du Ciron et Proche Garonne organise mardi 21 novembre à 15h, à la salle François-Mauriac, au centre culturel des Carmes à Langon, une conférence « Sage-femme du monde » présentée par Henriette Duvinage.

Infirmière et sage-femme, elle est intervenue dans de nombreux pays au cours de ses missions pour Médecins du Monde : au Kosovo, en Afghanistan, au Darfour, au Pakistan, en Palestine, en Birmanie, partout où Médecins du Monde agit pour soulager des vies brisées par la guerre, les catastrophes naturelles, l’extrême pauvreté.

Elle a accompagné des naissances dans des conditions très difficiles, soigné, enseigné et transmis les gestes essentiels pour que d’autres puissent à leur tour sauver des vies.

►Participation : 3€. Renseignements : Danielle au 06.64.15.00.16 ou Sylvette au 06.85.66.78.95.27.