Staccato, avec le soutien de Val de Garonne Agglomération et la commune de Marmande, propose une création musicale unique pour clôturer ce premier semestre, lundi, à 18h au théâtre Comœdia: Group Doueh & Cheveu. Ou la rencontre entre un combo saharien qui enjambe les frontières des styles et un trio français qui ne cesse de bousculer les genres… Ambiance garantie, et musique de folie au menu de ce début de soirée!

Lundi 5 juin, à 18h, au théâtre Comœdia. Entrée: 10€ plein tarif, 8€ pour les adhérents de Staccato, gratuite pour les moins de 12 ans.