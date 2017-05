Les amis des orchidées d’Auros (AOA) organisent un concours photos d’orchidées, ouvert à tous, ainsi qu’aux mineurs, munis d’une autorisation parentale.

Le but est de photographier des orchidées sauvages présentes exclusivement en Sud-Gironde et dans leur milieu naturel. « Cette opération vise à attirer l’attention du plus grand nombre sur ces plantes afin de mieux les protéger en les faisant connaître et reconnaître » expliquent les organisateurs.

Le dépôt des photos (trois maximum par personne) se fera au plus tard le samedi 27 mai auprès de Bernard Franzon, soit par mail: bernard.franzon@orange.fr, soit en prenant rendez-vous au 06.82.73.46.60. Participation: 2€ par photo ou 5€ pour trois. Les tirages au format 15×20 seront pris en charge par l’association.

Les photos réalisées seront exposées chez les commerçants de la commune du jeudi 1er juin au mercredi 21 juin et feront l’objet d’un vote par le public et d’une tombola. Les prix seront des bons d’achat chez un studio photographe à Langon.

Informations complémentaires au sujet de ces animations sur : www.amis-orchidees-auros.fr ou auprès de bernard.franzon@orange.fr Contact: 06.82.73.46.60.