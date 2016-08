Concours Initiatives 2017 : 30.000€ pour dynamiser les territoires girondins

La concours Initiatives de la CCI de Bordeaux récompense les clubs d’entreprises les plus dynamiques du territoire. Nouveauté 2017 : la compétition est étendue à tous les clubs d’entreprises de Gironde, y compris dans le Libournais. Les candidatures sont ouvertes dès à présent avec une dotation de 30.000€ à partager entre clubs lauréats.

En cinq éditions, le concours Initiatives a permis à la CCI de Bordeaux de récompenser près de 80 projets d’actions/animations et d’allouer pas moins de 178.000€ aux clubs d’entreprises les plus actifs sur leur territoire.

Préparer et présenter son projet au concours

Cette année, le calendrier du concours Initiatives a été étendu pour proposer aux candidats potentiels des séances gratuites de préparation. C’est ainsi que les clubs d’entreprises pourront participer à des sessions collectives d’entraînement à l’animation de leur club et à la présentation de leur projet à l’oral. Cette journée est programmée le 18 octobre prochain.

Les dossiers de candidature et le règlement du concours Initiatives 2017 sont dès maintenant disponibles sur les sites internet des CCI de Bordeaux et de Libourne. Les participants ont jusqu’au vendredi 16 décembre 2016 à 12h pour déposer leur dossier. Le 30 janvier, ils viendront eux-mêmes présenter et défendre leur projet devant le jury.

Le 10 avril 2017 sera pour la CCI de Bordeaux le « Jour J des Clubs d’entreprises ». Trois temps forts ponctueront cette journée : des rendez-vous d’affaires réservés aux adhérents des clubs d’entreprises, des sessions individuelles d’entraînement à la présentation du projet en une minute chrono, et enfin, la soirée de remise des prix Initiatives 2017.

Chaque club d’entreprises lauréat recevra un trophée bronze, argent ou or, assorti d’un chèque de 1.500 à 5.000€. Possibilité également pour les clubs d’entreprises de s’allier en déposant un dossier dans la catégorie « Projets Multi-clubs » dont les dotations sont comprises entre 3.000 et 5.000€.

A noter enfin que la remise des prix Initiatives 2017 comprendra un « Coup de cœur ». La récompense sera décernée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, nouveau et premier partenaire financier de la CCI de Bordeaux dans le cadre de ce concours.

2 trophées d’Or en 2016, qui dit mieux ?

En février dernier, lors de la soirée de remise des prix Initiatives 2016, le public avait attribué en direct deux trophées d’Or parmi les projets sélectionnés par le jury. Le Club des Entreprises de Bordeaux pour son projet «Les déchets, une ressource positivement durable» et le Centre des Jeunes Dirigeants section Bordeaux pour sa Conférence/Spectacle «[Entre] Prendre son pied!» étaient ainsi chacun repartis avec un chèque de 5 000 euros pour les aider à concrétiser leur projet.

Le concours Initiatives 2017 est, cette année encore, une bonne occasion pour les clubs d’entreprises d’élaborer des projets ambitieux qui fédéreront leurs adhérents et dynamiseront les territoires.

Le top départ est donné !