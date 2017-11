Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le salon du chocolat du Kiwanis-Club de Marmande se tient ce week-end à l’espace-exposition route de Bordeaux, durant trois jours: vendredi 17 novembre à partir de 14, samedi 18 et dimanche 19.

Le public retrouvera avec plaisir la vingtaine d’exposants, fidèles de ce rendez-vous phare de l’automne à Marmande, avec des temps forts comme la dégustation gratuite de chocolat (la fameuse fontaine…), les défilés de robes en chocolat, les ateliers des apprentis cuisiniers chaque jour, et en plusieurs sessions, la rencontre avec des personnalités du monde de la pâtisserie comme Cyril Carrini, vainqueur de l’émission le Meilleur Pâtissier de M6 en 2015, Françoise Teulier, experte des tourtières , Gérard Baud, ancien restaurateur et qui proposera de gagner l’équivalent de 2.000€ de lots du Téléshopping de TF1 qu’il anime avec Marie-Ange Nardi.

Et puis il y aura le concours du meilleur de gâteau amateur. Après le Trianon l’an passé, c’est un fondant au chocolat qu’il faudra réaliser cette année. Les concurrents doivent préparer un fondant au chocolat pour 6 personnes, à apporter le dimanche à 15h. Le jury présidé par Cyril Carrini donnera les résultats vers 16h30. Le Républicain présente une jeune candidate dans la version papier du Républicain sorti en kiosques: Cathy Guesnon You (il est possible de se le procurer aussi sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne)

Salon du chocolat, les 17, 18 et 19 novembre, espace-expo. Entrée 2,5€ au profit des œuvres sociales et caritatives du Kiwanis.