Dimanche 30 avril à Casteljaloux aura lieu un concours de peintres dans la rue : l’objectif sera de créer sur le motif et dans la journée, une peinture ou un dessin en rapport avec le patrimoine dans l’interprétation que chacun en fera. Apporter son matériel. Participation gratuite.

Les inscriptions se feront le dimanche matin dans le hall de la mairie à partir de 8h, café et viennoiseries offerts. Le soir, votre oeuvre est exposée et vous pouvez participer au concours doté de récompenses (concours non-obligatoire). Débutants, professionnels et professeurs d’Arts Plastiques sont les bienvenus. Pour tous, enfants, parents, grands-parents, répartis en 4 catégories d’âge. Organisé par l’Association Couleurs d’Aquitaine en partenariat avec la Mairie de Casteljaloux.