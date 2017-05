L’Association Arts + organise pour ce dimanche 7 mai, et pour la cinquième année, la « Faites des Jardins », qui accueille pour la quatrième fois un concours d’épouvantails. Le concours est ouvert à tous, il suffit d’amener son épouvantail dimanche matin dès 9h. Ce sont les visiteurs qui voteront tout au long de la journée pour leur personnage préféré. Le dépouillement aura lieu à 18h, les trois premiers recevront un prix.

Animations toute la journée

Sur place, plusieurs manifestations auront lieu tout au long de la journée. Vide-jardins et troc de plants, semis et graines, animation au cœur de cette journée printanière et également vente de plantes. Un artiste expose ses œuvres de Kokédama et il y aura de quoi se restaurer grâce à la productrice de fraises locale, la bergère de Saint-Sauveur et les pommes de Meilhan.

La soupe sera proposée par l’Association Arts + et la buvette tenue par Le Cercle, car, à Noaillac, les associations œuvrent ensemble, ce qui permet d’entretenir une bonne entente entre les habitants. Enfin, les ateliers pour les enfants sont reconduits, destinés aux enfants de cinq à dix ans. Ils se dérouleront à partir de 15h.

En cas de pluie, la « Faites des Jardins » aura lieu au même endroit, sous barnum et dans la salle des fêtes. Tous les emplacements sont gratuits. Renseignements au 05.56.61.90.15 ou au 06.74.32.77.41.

Véronique Tinel