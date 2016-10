Saint-Maixant Concours d'arc 3D

Dimanche 16 octobre, les D’Arcs Angels organisent un concours amical de tir à l’arc 3D avec un nouveau parcours et des surprises comme un pont suspendu dans le canyon ! Programme: 9h, soupe ou omelette, 9h30/10h parcours de cibles 3D, 12h30/14h barbecue, 14h parcours des cibles 3D, 16h30 remise des lots. L’accès aux parcours 3D est réservé à des archers amateurs ou confirmés équipés d’arc et de flèches. Les non initiés peuvent visiter les parcours et découvrir le tir à l’arc sur la zone autorisée. Inscriptions jusqu’au 12 octobre. Contacts seulement par mail : contact@darc-angels.coms