Samedi 16 septembre à 20h30, le groupe E-Koz sera dans la salle des fêtes de Faleyras (entre Créon et Sauveterre-de-Guyenne) pour un concert exceptionnel en soutien à l’Assfalte, association de défense de l’environnement actuellement engagée dans la sauvegarde et la préservation des terres agricoles en Entre-deux-Mers.

Fraîchement reconstitué, le groupe compte désormais pas moins de 10 membres : Patrice Adam (guitare, chant, chœurs) et Jean-Pascal Péralès (claviers, chant, chœurs, samples) sont accompagnés par Christophe Léoni, Pink Lady (chant, chœurs), Bernard Rodriguez (guitare, chœurs), Sandro Pirritano (basse) et Bruno Glandard (batterie, samples, chant) ; trois autres personnes s’occupent de la partie technique : Bruno Fredeau (vidéos), Marie-Hélène Péralès (lumières) et Sébastien Ferger (son).

Un opéra rock

C’est donc à un véritable opéra rock, étonnante synthèse entre comédie musicale et projection d’extraits de film et de dessins animés que sont conviés les spectateurs, pour assister à la construction symbolique du mur des Pink Floyd, dans le désormais mythique « The Wall ».

L’histoire du rockeur Pink, enfermé entre une mère castratrice et une femme adultère, rongé par la mort d’un père tombé au combat lors de la Seconde guerre mondiale et par des aspirations paranoïaques au néo-nazisme, retrace les fragments de vies des légendaires Roger Waters et Syd Barrett. Entre star du rock et paumé décadent, l’anti-héros Pink saura-t-il regarder la réalité en face ?

Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle, plongeant dans les profondeurs de l’âme humaine, qui est donné à voir…

Si complexe et vertigineux que le groupe E-Koz rejouera la pièce en intégralité le dimanche 17 septembre à 15h, toujours à Faleyras.

►Samedi 16 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Faleyras et dimanche 17 à 15h. Entrée : prix libre. Restauration froide et buvette sur place. Nombre de places limitées. Pré-réservation conseillée pour le samedi, sur le site d’Assfalte. Renseignements : 06.71.57.58.73 ou 06.35.56.56.16.