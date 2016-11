Marmande Concert solidaire pour les sinistrés d'Italie

A l’invitation du Comité de jumelage Marmande-Portugruaro, c’est donc un récital pas tout à fait comme les autres qui sera donné en l’église Notre-Dame. Le répertoire sera italien, et c’est en pensant à l’Italie que les deux artistes, Mariella Fiordaliso et Marie-Caroline Kfoury, offriront leur temps et leur talent, plus précisément aux malheureux sinistrés de la ville d’Amatrice, ravagée par un tremblement de terre le 24 août dernier. Le concert est en effet organisé au profit des sinistrés de la région italienne, la générosité sera donc de mise.

Bonnes volontés

« Après le séisme, bien sûr, les comités de jumelage avec l’Italie avaient été invités à faire des dons », explique Monique Normand, la présidente du comité marmandais. « Et sur ce, on nous a proposé ce concert. Le duo était déjà venu à Nérac, il sera au lycée Palissy d’Agen le 25 novembre. Nous avons donc préféré créer cet événement, afin que cela touche encore plus de monde. ».

D’autant qu’un contact a été établi avec un pharmacien sur place, à Amatrice, par la Fédération interrégionale des comités de jumelage qui remettra tous les dons récoltés à cet homme de confiance. « Les deux artistes viennent bénévolement, le père Bonnet met gracieusement l’église Notre Dame à notre disposition, et la mairie de Marmande a soutenu l’initiative dès le début ». Ce que confirme le maire, Daniel Benquet, ravi que les bonnes volontés aient pu s’entendre… pour la bonne cause !

Samedi soir, l’Italie sera donc particulièrement à l’honneur à Marmande, avec en première partie de soirée la chorale du Comité de jumelage Marmande-Portogruaro, Coro Allegria, et son fameux répertoire de chansons italiennes.

« Ils ont besoin de tout »

La soprano Marie-Caroline Kfoury et la pianiste Mariella Fiordaliso assureront la deuxième partie du concert, pour un répertoire là aussi italien, à la hauteur de leurs talents. Les deux jeunes artistes professionnelles ont en effet un cursus déjà bien fourni.

Pour le public, aucun prix d’entrée imposé, mais une participation libre qui permettra, les organisateurs l’espèrent, de récolter un maximum de fonds pour venir en aide aux sinistrés d’Amatrice : « Là-bas, il faut tout reconstruire, ils ont besoin de tout ».

Samedi 26 novembre, 20h30, église Notre-Dame de Marmande, concert solidaire avec Coro Allegria, et le duo piano/voix Mariella Fiordaliso-Marie-Caroline Kfoury. Participation libre.