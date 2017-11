Le groupe Lous Caps Negues s’est produit récemment à Pondaurat pour un concert sous le signe de l’occitanie et de la convivialité.

Ce concert marquait le lancement du Téléthon 2017 ! Comme à leur habitude, coiffés de leurs bérets et lunettes noires vissées sur le nez, le groupe originaire de Bazas a su apporter joie et bonne humeur à ses spectateurs, mêlant anciennes et nouvelles chansons, français et patois et bien sûr, toujours le mot pour rire !

Leur participation gracieuse à cette soirée va permettre de reverser l’intégralité du bénéfice à l’AFM Téléthon. Alors bravo aux Caps Negues, aux généreux spectateurs et bien entendu aux bénévoles sans qui ces événements ne seraient pas possibles !