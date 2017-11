Vendredi 10 novembre, Sébastien Laligne se produira sur la scène du 180. Il y interprétera son album « Galapian/New York ». Le 7 janvier 2015 au soir des attentats de Charlie Hebdo, il était place du Capitole à Toulouse avec des milliers qui refusaient de capituler, debout, le silence comme un rempart. Le lendemain, il écrivait la chanson « Charlie » et prenait des billets d’avion pour Montréal puis New York. Il est allé à l’aéroport avec sa guitare, un enregistreur et un carnet de voyage comme seules armes pour répondre. Cet album est né de son carnet de voyage.

Entrée 12 €. Bar et restauration légère sur place à partir de 19 h. Réservations 06.28.33.54.10