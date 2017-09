Comme tous les ans, le Kiwanis-Club de Marmande organise son concert lyrique de Gontaud, un rendez-vous très attendu des amateurs d’art lyrique qui savent combien les Kiwanis ont à cœur de perpétuer cette tradition lancée il y a 22 ans. On doit à Alessandro Fortuna, ancien sociétaire de la Scala et «recruteur» pour les concerts du Kiwanis de proposer un plateau exceptionnel composé de la soprano Renata Campanella et de la basse Emil Addullaiev. Ruben Juliani et Alessandro Fortuna les accompagneront au violon et au piano. Au programme: la musique italienne du XIXe avec Verdi, Bellini, Puccini…

Samedi 7 octobre, église de Gontaud. Entrée 20€, étudiants 10€ au profit de l’Etoile d’Argent.