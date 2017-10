Le plus dur est de toute évidence de créer l’attente et de perdurer. Depuis 21 ans qu’existe le concert lyrique du Kiwanis Club de Marmande à Gontaud, on a rarement été déçu.

Virtuoses

Il faut dire que la barre a d’entrée été placée haut avec les talentueux artistes de la Scala de Milan qui se seront succédé sur l’estrade de l’église du village dont l’acoustique se prête à merveille pour l’exercice. La filière des chanteurs lyriques et des musiciens de la Scala n’est pas épuisée, mais on va aussi désormais piocher les talents ailleurs. le lien s’appelle Alessandro Fortuna, un ancien de la Scala justement, devenu un ami fidèle des Kiwanis et qui aide à la programmation. Le concert proposé samedi 7 octobre à Gontaud nous entraînera dans l’Italie du XIXème siècle avec Verdi, Puccini, Bellini etc, mis en lumière par la soprano de niveau international, Renata Campanella, accompagnée de Emil Addullaiev (basse), tandis que Ruben Juliani, jeune violoniste virtuose de 18 ans à peine, devrait conquérir les coeurs du public ! Évidemment, Alessandro Fortuna officiera au piano.

À noter que la recette de ce concert ira au profit de l’Etoile d’Argent qui lutte contre une maladie orpheline proche de Parkinson, la Dystonie.

Samedi 7 octobre à 20h, prix 20€, réservation au 07.88.00.19.11 ou 06.73.51.13.75.