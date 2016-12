Fan de Trans ou de minimale, rendez-vous samedi soir à Marmande. Pour la première fois, une nuit consacrée à la musique électronique se déroulera à l’Espace Expo samedi. « Invasion Sonore », c’est le nom de cet événement créé par l’association marmandaise E.Generation, à l’initiative notamment de Paul Vassalerie.

Une belle affiche

Ce jeune homme de 19 ans, DJ en devenir, a toujours vécu à Marmande. Frustré de ne pas pouvoir profiter de la musique qu’il aime en Marmandais, il a décidé d’organiser cette soirée. « Je voulais montrer qu’à Marmande, il n’y a pas que le Garorock. Il faut que tous les styles de musique soient représentés ici et le public est bien présent en Marmandais. »

Pour cette grande première en Marmandais, le public ne risque pas d’être déçu, avec pas moins de sept groupes au programme, venus de toute la France. « Les trois principales têtes d’affiches sont Broxart, un DJ Bordelais, Graviity de Lyon et Moustakore, de Tarbes », précise Paul Vassalerie, qui mixera également lors de la soirée. Le programme complet, avec les heures de passage des artistes sera dévoilé vendredi sur la page Facebook de l’événement. Sachez toutefois que Graviity « est programmé à 3h du matin. »

Découvrez le son de Graviity :

Sortir de l’image d’Épinal

Le jeune Marmandais sait bien que ce genre de soirée fait un peu peur au premier abord. C’est pourquoi il tient tout de suite à dédramatiser. « Ce genre de soirée souffre de la mauvaise réputation de l’époque des Raves Parties sauvages. Mais il faut savoir que tout est bien organisé et que la sécurité n’est pas prise à la légère. » S’il se veut rassurant, c’est que Paul Vassalerie voit déjà plus loin et espère pérenniser cet événement. « Les préventes commencent à bien se vendre et on espère qu’il y aura le plus de gens possible. Notre vœu est que tout se passe bien pour pourquoi pas organiser un Invasion Sonore 2 l’an prochain. »

Découvrez le Lyonnais Broxart :

Invasions sonores, samedi 23h-6h à l’Espace Expo. Préventes 6€, sur place 10€. Renseignements sur la page Facebook de l’événement.