Dimanche 28 mai, à l’Espace René Lazare, à partir de 15h, Christophe Miqueu et Nathalie Chollon-Dulong, candidats de La France Insoumise aux élections législatives dans la 12ème circonscription de Gironde, organisent un concert-débat avec Bernard Lubat (jazz), l’Ensemble vocal Semailles, K ja Band (punk), un duo de chanson française, Musique latino, Internacional Trio.

Les transitions seront consacrées à des prises de parole des candidats et de leur soutien et à des débats sur les thèmes de la culture, de l’éducation et de la jeunesse.

Entrée libre