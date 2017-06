L’association de la rue de la Libération, composée de commerçants pour l’essentiel, organise un concert de musique techno, samedi 17 juin, au square de Verdun, face à la Poste. Deux groupes seront à l’affiche: «Leu Gim» ouvrira la soirée de 21h30 à 23h, «XuiteK» prendra le relais de 23h à 1h30.

Connue pour ses vide-greniers, l’association a misé sur un concert. Un concert, pourquoi pas, mais de techno et de tech house, un genre rarement exploité sur Marmande, voilà ce que voulait proposer l’association organisatrice. Il se trouve que nombreux groupes évoluent ne Marmandais, sans avoir de scène pour s’exprimer. C’est le cas de Leu Gim et de XuiteK. tous deux sont Dj à la base. Cyril, le Dj de XuiteK (il est de Fauguerolles) a sa notoriété dans le milieu qui lui vaut de parcourir le Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Pau, Mont-de-Marsan) mais aussi l’Espagne et même Casablanca au Maroc. Il était au Garorock l’an passé et on l’y retrouvera le samedi 1er juillet.

Ce samedi à Marmande, square de Verdun, l’entrée est gratuite.

(notre photo: XuiteK (Cyril) lors du dernier Garorock)