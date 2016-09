Saint-Macaire Concert de soutien pour une sortie des collégiens en occitan

Samedi 12 mars, salle François-Mauriac à Saint-Macaire, la compagnie « Gric de Prat » offrira un concert en soutien aux collégiens du collège du Pian qui suivent les cours d’occitan, afin de leur permettre de disposer des fonds nécessaires à leur voyage d’échange avec leur « besson » (jumeau) à Clermont-Ferrand en avril.

Un jumelage linguistique

Eric Roulet conteur, musicien, président de l’association « Les amis de Gric de Prat » à Preignac, est également professeur d’occitan et il est à l’initiative de ce jumelage linguistique.

Une cinquantaine de collégiens du Pian suivent son enseignement, matière optionnelle qui compte au brevet. Très assidus, explique Eric Roulet, « leurs motivations diffèrent, familiales avec des attaches aux valeurs occitanes ou, venant de l’extérieur, ils s’intéressent à notre culture régionale. Les cours sont interactifs avec des contes, des histoires, etc. Le jumelage concrétise leur désir de bien vivre ensemble (lou paratge). C’est à travers cet indispensable vécu que se bâtit la culture d’Oc de demain et avec elle, une société plus humaine et plus belle ».

En juin, ce sont les jeunes Clermontois qui seront accueillis. Avant la prestation du groupe « Gric de Prat », bien connu dans la région pour son registre musical occitan (botta, guitare, violon, flûte traversière), les élèves d’Eric Roulet assureront la première partie qui leur permettra ainsi de montrer à leurs familles et à tout le public leurs acquisitions.

Pour plus d’infos, contactez Eric Roulet au 06.82.60.04.83.

M. B.