Concert avec «Chien Noir» à l'Espace 180

C’est dans sa cave, avec sa guitare et quelques machines que Jean Grillet compose ses premiers titres, de ces chansons rares, mélodiques et sensées, sombres et lumineuses à la fois. Il fut le chanteur de «A Call at Nausicaa», s’est beaucoup inspiré de chanteurs français comme William Scheller ou Dominique A, de musiciens anglo-saxons comme Sufjan Stevens, Nada Surf ou Power Dove… Son univers singulier entre guitares et piano réverbérées, magnéto à casettes usées, synthés, sampleurs et batterie ciselée est à découvrir sans modération. Jean Grillet sera accompagné de Vincent Vilnet au clavier et de Nicolas Girardi à la batterie.

Première partie assurée par Patrice Caumon.

Vendredi 21 avril à 20h30, espace 180 au Château Rouge. Ouverture des portes à 19h30, petite restauration possible. Participation 10€, gratuit -18 ans. Réservations au 06.28.33.54.10.