Si la rencontre entre ces deux musiciens de la pointe bretonne remonte à l’adolescence, c’est en 2006 qu’ils décident de monter Bobby & Sue. Leur projet est d’aller à l’essentiel et à l’émotion : une guitare/un piano et une voix. A la recherche de la pureté qu’offre la formule en duo, leur travail commence par l’interprétation très personnelle de standards de blues, de jazz, de soul et de folk. Cette approche singulière les motive logiquement à la composition : des chansons très intimes où se tutoient et se mélangent les inspirations américaines qui les fascinent depuis le début.

Cabarets et cafés concerts

Bobby & Sue tournent rapidement en cabaret et cafés concert. Après avoir décroché le 1er prix du tremplin du Festival Blues des Deux Rivières en 2008 les programmateurs de salle de spectacle et festivals s’intéressent à eux. Ils remportent ensuite le premier prix du tremplin blues de Jazz à Vannes en 2010. Ils tournent beaucoup et enregistrent alors en autoproduction leur premier album, entièrement écrit et composé par le duo. Le succès est au rendez-vous, les dates s’enchaînent et les passages radio et télé se font plus fréquents. Ils reçoivent de nouvelles distinctions, au Festival Blues sur Seine en 2011 et aux «Jeunes Charrues Cornouaille» en 2011, effectuent une tournée des festivals au Canada en 2011, puis au Sénégal en 2012 et sortent un deuxième album en 2013 « I’m dead, thanks for asking », salué par la presse spécialisée. Avec près de 400 concerts à son actif, le duo s’apprête à sortir son troisième album studio en 2016.

