« Quand on habite en centre bourg, avec ou sans espace vert, on a moins de facilité pour recycler ses déchets verts et de cuisine en compost, en paillage ou en nourriture de volailles. Dans le but d’effacer cette disparité, je souhaite lancer et pérenniser une opération de compostage collectif, déclare le maire Thierry Bos, d’autant que le service chargé de l’entretien du village broie la quasi-totalité des résidus de tailles de haies et d’arbres et fournira le produit carboné nécessaire à la fabrication du compost ».

Un premier site de compostage

En réunion publique, suite aux divers questionnements soulevés, le maire conclut par l’ouverture d’un site à titre expérimental à la résidence de la Chandelière. En présence de Madame Castagné, ambassadrice de l’USTOM (Union Syndicale de Traitement des Ordures Ménagères), Rémi Galissaire présente l’organisation et le fonctionnement d’un site de compostage. En mairie, il sera l’agent responsable de l’opération.

L’USTOM fournira à chaque famille un « bio-seau » de 10 litres qui servira à transporter les épluchures, le marc de café, les sachets de thé, les restes de repas sauf produits carnés et poissons, des essuie-tout et mouchoirs en papiers, certains journaux, cartons fins et déchets verts.

Sur le site choisi, l’USTOM déposera trois bacs. Un premier qui accueillera les déchets à composter. Chaque mois environ, suivant la vitesse de remplissage, un retournement des matières sera effectué. Un second rempli de matières carbonées. À chaque dépôt de déchets dans le bac à composter, deux pelletées de matière carbonées seront ajoutées. Et un troisième bac dans lequel le compost mûrira avant distribution tous les six mois. Un panneau explicatif accompagnera le site.

Un référent par site

Si Rémi Galissaire est responsable du déroulement des opérations, il semble nécessaire qu’un bénévole sur place soit chargé du quotidien, en donnant des conseils, des informations sur les différentes animations liées au compostage. La personne référente surveillera notamment le maintien de la propreté du site, garant de la pérennité de l’opération. Dans l’immédiat, une première information va circuler auprès des 50 familles les plus proches du lieu retenu.

Le compost, gratuit, sans odeur et de bonne qualité pour toutes plantes, sera distribué tous les six mois aux utilisateurs du compostage dans un premier temps. Les non-utilisateurs pourraient bénéficier du surplus.

Renseignements auprès de Rémi Galissaire au 05.56.71.06.07 ou au 05.56.71.11.18.