À l’occasion de l’ouverture de son nouveau local, la famille Zanette avait organisé un apéritif jeudi 27 avril. Situé rue des Frères Fauchers, ce second local se trouve juste en face de leur premier et va permettre de compléter l’exposition de produits vendus par le commerce réolais.

Une opportunité immanquable

Cela faisait un moment que la famille Zanette songeait à étendre son magasin. Puis, le locale en face s’est retrouvée orphelin suite à la fermeture de la Pharmacie Centrale. “Cela a été une opportunité que ce local se libère” avoue Raymond Zanette avant d’ajouter : “Nous pourrons donner plus de choix et avoir un matériel plus aéré et plus visible”.

Durant ce début de soirée, une centaine de personnes sont venues découvrir ce nouveau lieu d’exposition dévoilant des produits comme des cuisines ou encore des poêles à granules ou autre. Ouvert depuis 1984, le commerce de la famille Zanette n’est plus à présenter dans le Réolais.