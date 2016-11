Après la reprise de la boucherie d’Illats l’année dernière à la même époque, le boucher Aymeric de Poucques vient d’ouvrir un autre magasin dans le cadre du Petit Casino de Landiras.

Désormais la boucherie d’Illats est devenue une belle entreprise artisanale qui emploie deux bouchers, Florian et Yannick, et un apprenti, Paul. Cette opportunité sur la commune de Landiras ne manquait pas d’attrait et s’inscrit dans la dynamique et la volonté affichées par Aymeric de Poucques, avec de bons produits et une manière de travailler très semblables. « Ici nous serons totalement indépendants du supermarché. Nous proposerons un magasin dans la même lignée qu’à Illats avec les mêmes produits, la même qualité et les mêmes prix attractifs ».

Le boeuf vient du Limousin, le veau label rouge est élevé sous la mère également en Limousin, l’agneau de lait vient du Tarn-et-Garonne, le mouton des Deux-Sèvres, et le porc noir vient du Lot-et-Garonne, la patrie d’Aymeric de Poucques qui est né il y a 26 ans à Allemans-du-Dropt.

Dans l’espace de Landiras, les viandes seront préparées dans le laboratoire attenant au magasin et le service sera assuré par Florian quasiment tous les matins, et l’après-midi par Yannick. Ceci pratiquement sur les mêmes horaires que le Petit Casino, du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30 et le dimanche de 8h à 12h30.

Ce magasin de Landiras devait être rouvert pour répondre à une demande des habitants

« Ce magasin de Landiras devait être rouvert pour répondre à une demande des habitants et leur offrir ce commerce de proximité qui avait fermé depuis près de deux ans. Nous avons refait l’espace à neuf et repeint aux mêmes couleurs qu’à Illats pour garder notre identité », dit le boucher tout sourire.

Sur les marchés

Une bonne ambiance règne dans le commerce où les produits mettent en appétit et le patron qui demeurera à Illats précise que pour parfaire son apprentissage, Paul, sera lui aussi parfois présent à Landiras. Dans son évolution, le boucher d’Illats n’a pas oublié les marchés hebdomadaires.

Et c’est Yannick, qui, au volant du fourgon magasin est présent sur les marchés de Bègles, Bordeaux, Camblanes et Saint-Médard-d’Eyrans.

La variété de production proposée par d’Aymeric de Poucques convient bien à toute sa clientèle qui apprécie ses viandes bien choisies et bien préparées, et ses préparations bouchères crues : cuisses de poulet farcies, rôti d’agneau soubressade et abricot, rôti de boeuf au Roquefort, rôti de veau Boursin et chorizo. Pas de doute, les habitants de Landiras avaient bien besoin de cette boucherie artisanale de qualité.

Norbert Lados