Dans le temps, Jeanine et Roland Favart ont tenu l’épicerie d’Arbis, avant de vendre leur fonds de commerce, qui finira par fermer. Mais l’épicerie demeure une histoire de famille, puisque depuis 2013, la petite-fille Mélanie Favart a rouvert le magasin « Au P’tit marché » pour la quatrième génération. Mélanie était déjà qualifiée en vente et alimentaire, pour avoir travaillé précédemment comme commerciale, durant 10 ans, chez le grossiste alimentaire Pomona.

Armoire à fromage

Pour satisfaire le client « Au P’tit marché », Mélanie a plusieurs credo : la variété, la qualité (par de bons fournisseurs et leurs meilleurs produits), des tarifs corrects (avec aussi des promotions qui peuvent défier toute concurrence), certains aliments introuvables en grande surface ou non ordinaires, et des produits frais. La clientèle y trouve son compte, et Mélanie peut continuer sur la lancée. Outre la variété des produits, elle peut aussi se renouveler sur de nouveaux investissements en matériel : depuis plus d’un an, elle a investi dans une armoire à fromages, avec certains produits acheminés des fermes. Les clients ont apprécié, à l’image d’autres aliments (poissonnerie, viande).

Chaque vendredi, la commerçante propose une large offre de poissons frais et crustacés. L’épicière a encore opté pour des fruits et légumes de saison. « Pour la viande, avec un très bon boucher et à des prix raisonnables, le rôti de boeuf est l’exemple de mes forces », poursuit Mélanie.

En temps normal à 15,90€ le kg l’extra rôti de boeuf, il était même proposé il y a peu à 13,90€ le kg. « J’essaie de faire des promotions que je transmets par mail aux clients. L’extra rôti de boeuf à 13,90€ le kg est introuvable à ce prix en supermarché. Pour leurs vendangeurs, les châteaux pouvaient par exemple profiter d’une baisse de 10 % sur la viande et la charcuterie », développe l’épicière.

Mélanie accorde aussi de la place aux produits locaux. Elle commence également à proposer des produits biologiques. Enfin, en plus de l’épicerie basique, produits de nettoyage, gaz, dépôt de pain, aliments pour animaux, papeterie, produits de beauté, surgelés, alcools, traiteur, journaux, elle propose le midi sur semaine une gamme de sandwiches et paninis. Et le dimanche midi, elle assure un service de rôtisserie. Cuisinier aguerri ou moins, à l’inventivité culinaire ou plus traditionnelle, chacun peut trouver son bonheur chez Mélanie.

Muriel Tullet





Contacts : 09.54.64.51.87, melaniefavart@live.fr, Facebook melaniefavart. Mardi au vendredi 7h30-13h, 16h15-19h, samedi 8h-12h30 16h15-19h, dimanche 8h-13h.