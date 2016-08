Bazas Le pain bio de Julie Robion

Julie Robion a repris depuis le mois d’octobre le fournil qui se trouve derrière la cathédrale. Avec son CAP boulangerie en poche, elle a travaillé 5 ans pour le Pain Quotidien qui se situait au même endroit et pour la Boule d’Or pendant 8 mois. « Après mon licenciement, je me suis lancée à mon compte. Depuis l’âge de 6 ans, j’ai toujours dit à mes parents que je voulais être boulangère. J’ai fait des stages qui m’ont conforté dans mon choix et je suis devenue apprentie. »

Lardon, jambon, ail, olive…

Julie travaille avec un four à bois qui date de 1856 et son pain est intégralement bio. Elle fait du pain au seigle dur, du semi-complet, du complet, du pain de son, du pain de campagne, du petit et grand épeautre et du khorasan qui est du blé ancien. Elle propose aussi du pain apéro composée de lardon, jambon de pays, chèvre avec de l’ail, olive. Elle a aussi des petites choses sucrées comme les meringues au sucre de canne, des brioches natures, au chocolat, au rhum raisin et des chaussons. Il ne faut pas oublier les fougasses et les chaussons salés. Vous pouvez la retrouver tous les samedis matin sur le marché et dans sa boutique rue de La Taillade les mardis, mercredis et vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 20h.

B. B.