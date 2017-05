Son magasin n’a pas de nom mais « tout le monde vient chez Nathalie », explique la propriétaire de l’épicerie de Saint-Morillon, Nathalie Peys, qui a repris le magasin il y a 7 ans maintenant.

Une commerçante à l’écoute

Dans ses rayons vous trouvez de la crémerie, de la boucherie traditionnelle, de la charcuterie, des fruits et légumes, un peu de presse, des timbres, du pain et des viennoiseries, de l’épicerie, des cigarettes et des bonbons, important les bonbons « j’achète ceux que les jeunes me demandent » dit-elle, et le dimanche huitres et petits gâteaux.

Je pars en vacances sans bouger d’ici

« Ce que j’aime dans ce travail : le contact avec les gens ; je pars en vacances sans bouger d’ici grâce à toutes les cartes postales que je reçois de mes clients ; ce que je n’aime pas : les clients qui souffrent du syndrome grande surface, ils rentrent sans dire bonjour, font le tour du magasin sans demander si j’ai l’article qu’ils recherchent et ils repartent comme ils sont entrés sans un au revoir. »

Une clientèle d’habitués

Nathalie connaît presque tous ses clients par leur prénom, elle connaît les goûts et les habitudes de chacun, « ma clientèle est une clientèle d’habitués de Saint Morillon et des alentours. Je tiens un commerce de proximité, je livre les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, je regrette un peu que tous les habitants ne jouent pas le jeu mais je n’y peux rien ». Pour une de ses clientes, le magasin est un havre de décompression : « On parle de tout, on se sent bien ».

Et nouveauté depuis le 10 mai, Nathalie fait le loto.

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30 et n’hésitez pas à passer la porte en disant bonjour, Nathalie a certainement ce dont vous avez besoin.

Laetitia Escribano

« Chez Nathalie », 37 Au Bourg à Saint Morillon.