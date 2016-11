Bazas Bienvenue au 21 Gourmand

Muriel et Audrey proposent depuis juin 2016 une nouvelle halte gourmande au 21 de la Rue Fondespan. C’est « une histoire de famille et un projet que nous portions depuis quelque temps » disent-elles. Le local séduit Muriel, la cuisinière, qui tenait précédemment un restaurant de campagne en Bretagne. Audrey ajoute son envie d’entreprendre.

La gaufre de pomme de terre

Muriel arrive avec une spécialité nouvelle et originale qu’elle a appris à maîtriser à l’école Ferrandi et dont elle a fait aujourd’hui une signature personnelle : la gaufre salée à base de purée de pomme de terre maison agrémentée de produits de saison. La gaufre confit de canard, cèpes a fait plaisir à quelques gourmets ce jour-là. La carte est variée, pour séduire le plus grand nombre, burgers et brochettes à la plancha, desserts maison. Une seule règle: utiliser des produits frais et privilégier les producteurs locaux.

Et Muriel, qui souhaite développer en parallèle une activité de traiteur, saura s’adapter à tous les goûts et à tous les budgets. La salle du premier étage peut être privatisée pour des événements particuliers, anniversaires, apéritifs, expositions. Elles proposent aussi un menu spécial cinéma pour la séance du jour en partenariat avec le Vog, un plat, un dessert, un café pour 18€.

S. M.

Le 21, Gourmand, sur place ou à emporter, du mardi au dimanche, midi et soir. Contact : 05.56.65.20.50.