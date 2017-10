Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Fatima Almeida est famille d’accueil pour personnes âgées. Un vrai métier. Elle s’est découvert cette passion après avoir mis fin à un précédent métier qui la privait de sa famille: la restauration: «Mais je garde quand même ce contact avec la cuisine! Je cuisine aujourd’hui pour ma propre famille et mes petits pensionnaires!» dit-elle affectueusement. Fatima a trois personnes âgées dépendantes chez elles, toutes trois atteintes de la maladie d’Alzheimer mais à des degrés différents. Elle les chouchoute «et ils me le rendent bien» assure-t-elle. Ils ont 94, 82 et 76 ans. deux hommes, une femme. «Ils font partie de ma famille» avoue-t-elle.

Le public intéressé pour venir à sa rencontre est invité à se rendre chez elle, ce samedi de 14h30 à 17h. C’est au lieu-dit- Patras, à Garrigues, le fléchage vous guidera.

Tel: 06.32.83.55.62. ou 06.80.07.43.58.

L’article détaillé sur la vie au quotidien de Fatima avec ses protégés à lire dans Le Républicain sorti en kiosques ou par internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne