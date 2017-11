Ce matin, à dix heures pétante, un imposant cortège a quitté la place de la mairie pour rejoindre l’entrée de la Garenne, théâtre de cette commémoration du 11 novembre.

Cinq portes-drapeaux ont ouvert ce défilé précédant le sous-préfet de Marmande – Nérac, Francis Bianchi, le maire de la commune Nicolas Lacombe et le député de la circonscription Michel Lauzzana. De nombreux responsables militaires et civils ont également participé à cette cérémonie notamment le Lieutenant Timothée Mordacq, commandant la communauté des brigades de gendarmerie de Nérac et le lieutenant Yann Rolland, chef de centre de la caserne des pompiers de Nérac.

Un premier dépôt de gerbes a été effectué au monument du Souvenir Français. Puis, tous se sont positionnés devant le monument aux morts. Les enfants des écoles ont lu différents textes avant la lecture des messages officiels notamment celui de la Secrétaire d’Etat aux armées, Geneviève Darrieusecq. Le maire, dans on discours, a insisté sur l’importance de la fraternité après avoir rappelé les étapes de cette grande guerre. Puis, les enfants ont été les premiers à déposer de nombreuses fleurs au pied du monument. Comme un grand symbole du devoir de mémoire.

L’harmonie musicale de Nérac a également participé à cette cérémonie. Les portes-drapeaux ont été salués en fin de cérémonie par les officiels. Un vin d’honneur a été servi à l’espace d’Albret de Nérac.

