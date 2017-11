Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Tous les élèves de 3ème du collège Notre-Dame, parce qu’ils ont au programme d’histoire la Première Guerre Mondiale, mais aussi les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Sainte-Foy se réunissent depuis quelques années pour commémorer l’armistice de la guerre de 14-18. Olivier Lavernhe, le directeur de l’établissement privé, y est sensible et ce pour une raison simple: un panneau de marbre recense sur un mur de la cour, à l’entrée, les 144 noms des victimes de ce conflit meurtrier, tous d’anciens élèves ou professeurs du collège. C’est ainsi que cette commémoration prend tout son sens, à tel point que la mairie y assiste (par l’intermédiaire cette année de Roland Christen et Jean-Christophe Dalla Santa) mais aussi et surtout les anciens combattants et de deux porte-drapeaux sous la houlette de Jacky Malartic, président de l’Union fédérale des anciens combattants.