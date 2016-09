Comité Côte d'Argent. La Fédérale 3 redémarre pour nos clubs

On ouvre en Fédérale 3 ce week-end et sept clubs du comité sont sur la ligne de départ. Aux cinq historiques (Bazas, Floirac, Mérignac, Rion-des-Landes et Sainte-Foy) tous présents la saison passée avec des fortunes diverses, s’ajoutent deux nouveaux. En effet, Blaye et Villeneuve-de-Marsan jouaient la saison passée dans le championnat Honneur. Nos sept représentants sont répartis dans trois poules. La 14 pour Bazas et Floirac. La 15 pour Rion et Villeneuve de Marsan. La 16 pour Blaye, Mérignac et Sainte Foy.

Bazas et Floirac ont une belle carte à jouer

En poule 14, les Bazadais se déplacent dimanche à Toulouse pour affronter le Toac-Toec de Laurent Baluc-Rittener et les Floiracais dans le Tarn pour rencontrer Saint-Sulpice la Pointe. Au sein d’une poule qui comporte pas mal d’inconnues, les deux clubs girondins ont une carte à jouer. Les banlieusards pour confirmer un exercice précédent plutôt réussi et les Sud-Girondins pour être enfin à la hauteur des ambitions qu’on leur donne.

Débuts à domicile pour Rion-des-Landes et Villeneuve-de-Marsan

En poule 15, nos deux représentants évolueront à domicile, ce qui n’est pas forcément un avantage pour débuter une saison. Les promus villeneuvois accueilleront l’AS Bayonne, un gros client, et les Rionnais recevront Bizanos. La poule est solide et semble homogène. La saison risque donc d’être haletante et bien malin qui pourrait établir un pronostic fiable.

Du lourd pour Blaye

Enfin en poule 16, le baptême du feu est plutôt copieux pour nos trois clubs. Le promu Blaye recevra l’ogre Périgueux samedi (20h) et dimanche Mérignac accueillera une ambitieuse équipe de Surgères alors que Sainte-Foy se déplacera à Belvès, une virée toujours virile. Là aussi, le niveau est relevé mais nos trois cylindrées ont une carte à jouer.