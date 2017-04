L’atelier vente des troisièmes professionnels de l’établissement saint-Clément a bien avancé dans son projet de mini-entreprise. Accompagnée par l’association EPA (Entreprendre pour Apprendre), la mini-entreprise Sacarire a désormais un PDG et des services administratif, financier, commercial et production.

Les 10 élèves accompagnés par leur professeur Félix Waklasti et leur parrain et marraine ont opté pour créer un sac nommé sacarire. « C’est un sac de riz recyclé transformé en sac de course et qui retrouve une deuxième vie » dit Hugo, le PDG. « Nous vendons notre sac 2,50€. Les bénéfices vont permettre de soutenir une cantine hospitalière à Katiola en Côte d’Ivoire. Notre logo est constitué de deux colombes qui apportent la paix et d’un sourire qui redonne le sourire aux malades.»

Lors de leur présence dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’arts, les jeunes ont collecté une quarantaine de commandes. Il reste à passer à la confection de ses sacarires.

B. B.