Collège Ambition 2024 : quels établissements seront concernés ?

Chaque année, le département de la Gironde consacre 120 millions d’euros pour l’ensemble des collèges du territoire. Le nombre de collégiens augmente rentrée par rentrée et de 2007 à 2017, ce sont 4.900 de plus qui ont investi les 105 établissements publics présents. D’ici 2025, selon les chiffres du département, ce sont 7.600 collégiens en plus qui devraient s’ajouter aux 60.817 déjà présents. C’est tout l’intérêt du plan Collège Ambition 2024 lancé peu avant la rentrée 2017 : permettre d’accueillir cette future population qui évolue sans cesse en créant 4.000 places supplémentaires. Et le Sud Gironde n’y échappe pas puisque certains établissements public vont être concernés par ce plan à travers des réhabilitations, des rénovations ou de construction.

Sept chantier en Sud Gironde

Sur les 22 travaux prévisionnels d’ici 2024, 13 ont été lancés ou sont terminés dans l’ensemble du département. À l’échelle du Sud Gironde, cela concerne quatre établissements à La Brède, Podensac, Cadillac et Bazas. D’ailleurs, pour ce dernier, la première tranche des travaux a été terminée à la rentrée 2017. Par la suite, c’est un collège de Langon qui sera visé par une réhabilitation pendant qu’un nouvel établissement sera construit à Saint-Selve.

À ces chantiers vont s’ajouter un plan de rénovation sanitaire sur trois ans avec deux axes importants : la propreté (savon, poubelles, sèche-main) et le respect de l’intimité. Douze collèges bénéficieront de ce plan en Gironde dont celui de Sauveterre-de-Guyenne ainsi que celui de Podensac. Depuis 2012, ce sont 41 sanitaires qui ont été rénovés, 34 suivront le pas d’ici 2020.

Une charte de la restauration scolaire

La nouveauté de la rentrée 2017 concerne le déploiement de la charte de la restauration scolaire, qui a prévoit, d’ici 2020, que 20% des repas soient issus de l’agriculture biologique et que 7% proviennent de produits locaux. Trois zones du département servent d’expérimentation : le Nord Gironde, la Vallée Maraîchère d’Eysines et le Sud Gironde. Cela représente 23 collèges pour environ 13.000 repas servis par jour.