Ils arrivent ce mercredi 20 septembre sur le site du groupe Gascogne à Agen, 12 cyclistes, tous collaborateurs de la filiale française de Bristol-Myers Squibb, le géant américain de l’industrie pharmaceutique, propriétaire de l’entreprise UPSA, effectuent un parcours à vélo valeureux. Leur objectif est simple : faire avancer la lutte contre le cancer et aider les malades. Ils ont suivi 5 mois de formation intensive afin de pouvoir participer à l’événement et ainsi récolter des fonds pour soutenir la mission de l’UICC, l’Union internationale contre le cancer, organisation qui agit pour une amélioration de la qualité de vie des malades. Acteur fortement engagé dans la lutte contre le cancer, Bristol-Myers Squibb contribue aux avancées médicales et scientifiques dans ce domaine et œuvre pour améliorer la prise en charge des patients.

Chaque euro récolté durant ce périple sera abondé par Bristol-Myers Squibb, doublant ainsi le montant des fonds collectés pour renforcer les efforts de sensibilisation menés par l’UICC autour de cette maladie.

Après un départ de Salies-de-Béarn, ils passeront donc par Agen ce mercredi 20 septembre et plus particulièrement sur le site de production du groupe, l’usine de Gascogne d’UPSA. Pendant ce temps d’autres cyclistes effectuent d’autres circuits, soit 78 volontaires et six équipes. L’argent récolté ira au profit de l’association «Cent pour Sang la Vie» qui sera représentée par son président Pascal Alt, membre de l’UICC. Il sera possible de rencontrer les cyclistes à 15h30.

Comment faire un don et soutenir les équipes ?

En ligne à l’adresse ci-après : https://causedirect.org/en/company/c2c4c-ride