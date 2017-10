Ce jeudi 26 octobre à partir de 18h45, le centre de loisirs de Bugassat organise, dans le cadre du REAPP (Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents), une grande soirée Cluedo en familles, y compris celles qui ne fréquentent pas le centre. « L’objectif, c’est que les enfants jouent avec leurs parents et favoriser les liens entre animateurs et parents ». Les 12 animateurs du centre seront autant de suspects dans des affaires de vols. 6 objets seront à retrouver dans 12 lieux de Bugassat.

Renseignements : 07.68.44.89.05.