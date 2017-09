Face à des Parisiens plutôt agressifs en début de rencontre, les Unionistes réalisent un premier quart d’heure prometteur. Si la mêlée fermée est en légère difficulté, l’ensemble des autres secteurs est performant. La machine va malheureusement se dérégler par la suite mais les visiteurs ne trouvent pas le moyen d’en profiter (14-3 aux agrumes).

L’UBB prend le large grâce à Péni Ravaï

Les pensionnaires de Chaban sont un peu plus en place lors du second acte mais ils encaissent un essai assassin sur un contre, des points qui remettent les visiteurs dans le match. Il faudra attendre la toute fin de match pour voir Péni Ravaï, plutôt à son avantage dans le rôle d’impact player, franchir la ligne d’essai et ainsi sceller le sort du match (30-10).

Fiche technique :

UBB : 2 essais Ducuing (11’) et Ravaï (79’), transformation Schoeman (79’), drop Schoeman (72’) et cinq pénalités Hickey (4’, 8’ et 48’) et Schoeman (27’ et 67’).

Stade Français : essai (64’), transformation et pénalité (18’).

UBB : 1/Taofifenua 2/Maynadier 3/Cobilas 4/Jones 5/Marais 6/Diaby 8/Houston 7/Goujon 9/Serin 10/Hickey 11/Edwards 12/Dubié 13/Rey 14/Fuatai 15/Ducuing 16/Pelissié 17/Ravai 18/Cazeaux 19/Chalmers 20/Lesgourgues 21/Shoeman 22/Spence 23/Poux