Ça avait rarement autant bougé aussi tôt durant l’intersaison au Stade Réolais. Bien avant la date officielle du début des mutations, suite aux multiples contacts établis par le staff du club, plusieurs joueurs, plus ou moins chevronnés, ont donné leur accord pour jouer en Bleu et Blanc la saison prochaine.

Claude Taofifenua, le talonneur de l’US Marmande, a déjà été présenté. D’autres le seront très prochainement. L’étoffement du groupe, allié à l’implication et l’envie du coach Stéphane Camu, 100% Réolais pour cette saison, ne seront pas de trop dans une poule déjà relevée et qui voit débarquer les armadas de Lège-Cap-Ferret et de Saint-André-de-Cubzac (promus), ainsi que le BEC (relégué).