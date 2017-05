Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La 41ème exposition des peintres et sculpteurs du Marmandais a rendu son verdict: le prix de la Ville de Marmande est attribué à Clara Coindreau, de Talence, mais Marmandaise depuis six mois, avec une œuvre unanimement saluée.

Le prix Art et Culture revient à Aline Faget, le prix du jury à M. Dominique Chiqueray et à Jacqueline Boutelier. Le prix APACAM, partenaire de cette exposition, est remis à Maryse Ribette.

22 peintres et 3 sculpteurs participent à cette exposition qui ouvrira ses portes salle René Char de la médiathèque jusqu’au 16 mai. Comme le note Laurence Valay, adjointe à la culture, «le mérite de cette exposition est de révéler des talents qui n’auraient jamais l’occasion d’exposer leurs œuvres». Dany Garineau, la présidente de l’association Art et Culture, insistant bien sur la notion d’amateurisme qui caractérise cette exposition. Amateurs, certes, mais on ne peut plus éclairés et ce n’est pas Bernadette Serbat, fidèle de cette manifestation, membre de la Société des Artistes Français qui nous contredira.

L’exposition est à voir salle René Char de la médiathèque jusqu’au 16 mai. Entrée libre.