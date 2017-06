Le Centre Ressource d’Education à l’Image de La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne coordonne tout au long de l’année les dispositifs d’éducation à l’image Ecole et Collège au cinéma qui concernent 6.500 élèves et collégiens de notre territoire. La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne est opérateur de l’option cinéma du lycée Stendhal, option d’enseignement de spécialité où 2 professionnels du cinéma interviennent toute l’année scolaire auprès de 4 classes de seconde, de première et de terminale.

Le Centre Ressource d’Education à l’Image au sein de la Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne accompagne les projets cinéma en temps scolaire dans différents établissements.

Clap première est le moment de restitution en salle de cinéma, sur grand écran, de ces ateliers de pratique de cinéma des écoles, collège et lycée du département du Lot-et-Garonne.

Clap première!

Le mardi 6 juin à l’Utopie de Sainte-Livrade-sur-Lot, toute la journée, vont se succéder 150 élèves dont 30 écoliers, 15 collégiens et 105 lycéens pour montrer leur films devant leur camarades des six établissements présents: LP Jacques de Romas de Nérac, Lycée Stendhal d’Aiguillon, LP Porte du Lot de Clairac, Lycée Jean-Batiste de Baudre, Ecole de Roquefort, Collège de Castelmoron-sur-Lot.

28 films ont été reçus par le CREI: des court-métrages de fiction, des documentaires, des portraits, un dessin animé, un film d’animation 3D, des westerns, des burlesques, des films de science-fiction et d’anticipation, de la variété et de la fantaisie!

La journée de mardi est organisée par le Rectorat de l’Académie de Bordeaux, la DSDEN de Lot-et-Garonne, la Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne, le Centre de Ressource d’Education à l’Image du Lot-et-Garonne, le Cinéma l’Utopie avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne.

Programme en détail

9h: accueil

9h30 Projections Salle 1: Lycée Stendhal d’Aiguillon, Lycée des métiers Jacques de Romas de Nérac, Lycée Professionnel Porte du Lot de Clairac, Lycée Jean-Baptiste de Baudre d’Agen, FEMIS Ecole Nationale supérieure des métiers de l’image et du son – Paris

14h Projections Salle 1: Lycée des métiers Jacques de Romas de Nérac (2ème projection), Collège Lucie Aubrac de Castelmoron-sur-Lot, Ecole de Roquefort,

Lycée Professionnel Porte du Lot de Clairac (2ème projection).

14h Projections Salle 2: Lycée Stendhal d’Aiguillon, 16h30 fin de la journée.